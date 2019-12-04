Судан: десятки человек погибли в пожаре на фабрике

В столице Судана, Хартуме, в результате пожара на фабрике погибли по меньшей мере 23 человека.

Густые клубы черного дыма вздымались в небо после того, как вспыхнуло пламя на фабрике по производству плитки в промышленной зоне на севере Хартума.

От пожара также пострадали почти 130 человек, причем несколько из них критически. Правительство отмечает, что число погибших в результате пожара может возрасти, так как пострадавшие все еще находятся на лечении в местных больницах.

«Предварительные наблюдения указывают на отсутствие необходимых мер безопасности и оборудования на заводе, в дополнение к случайному хранению горючих материалов», - говорится в заявлении правительства.

Государственное телевидение сообщило о "больших потерях жизни и имущества".

«Взрыв был громким. Несколько автомобилей, которые были припаркованы на территории завода, также загорелись», - сообщил агентству AFP сотрудник соседнего завода.

Правительство призвало граждан сдавать кровь для лечения раненых.

В последние месяцы Судан не раз страдал от различных несчастных случаев на производстве, что вызвало обеспокоенность по поводу адекватности норм охраны труда и техники безопасности.

Ранее в этом году пожар нанес частичный ущерб президентскому дворцу в Хартуме.