О "бедных евреях" замолвите слово?

Фашизация господствующего в Израиле ультрасионизма будь то в лице его религиозного крыла, ассоциирующегося с "Ликуд", или светского - с партией "Наш Дом Израиль", неизбежно провоцирует обратную реакцию. В том числе это касается и самих евреев, о критическом отношении в среде которых к этой политике мы периодически пишем.

Ярким примером таковой можно считать вышедшую вчера в оппозиционной израильской газете Haaretz статью "Израиль переписывает историю ближневосточных евреев в целях пропаганды" (https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-israel-is-rewriting-the-history-of-middle-eastern-jews-for-propaganda-1.8196808?fbclid=IwAR3_7nMLO48Z0LNoCtn5eb-oTC2gTZN47npcGJ_2Fhd1Kvxvc5GxaBoPcqI). А авторами ее являются отнюдь не рядовые журналисты, а два еврейских профессора - Менаше Анзи из Университета Бен Гуриона и Лиор Стернфелд из сектора еврейских исследований Университета Пенсильвании.

Хотя название статьи говорит о ближневосточных евреях, что отражает внутриеврейский взгляд, отличающий еврейство европейское и ближневосточное, для нас интересно то, что она фактически повествует о евреях в мусульманском мире. В этом контексте ее содержание не станет сенсацией для мусульман, так как исламские полемисты десятилетиями развенчивают миф об "антисемитизме Исламского мира" и доказывают, что, напротив, на фоне Европы долгое время именно мусульманские страны были примером терпимости по отношению к евреям и часто становились убежищем для них, когда им приходилось бежать от очередных погромов, реконкист и холокостов. Сенсацией скорее можно считать то, что теперь о том же пишут еврейские профессора на страницах одной из крупнейших израильских газет.

В своей статье профессора Анзи и Стернфелд приводят ряд примеров успешного существования евреев в мусульманском мире. И двигаясь от частного к общему, делают вывод: "Как гласит этот (сионисткий, - примечание ГИ) нарратив, евреи в мусульманском мире жили на правах униженных, второсортных зиммиев в ожидании сионистского вызволения. Как только был создан Израиль, они устремились в него толпами - история, которая включает в себя активную депортацию евреев.

Этот нарратив вводит в заблуждение во многих отношениях. Во-первых, он игнорирует более тысячи лет существования евреев в мусульманском мире, реальность, которая не была исключительно хорошей или плохой, но включала в себя оба аспекта и характеризовалась сложными отношениями с большинством населения, с остальными меньшинствами, с местными и имперскими политическими структурами. Такова природа всей истории.

Во-вторых, этот нарратив игнорирует то, что ближневосточные еврейские общины в действительности были неотъемлемой частью их обществ, и связывает трансформацию, которую проходили эти общества в рамках более обширных исторических процессов, не с их собственным развитием, а исключительно с историей сионизма в Европе.

В-третьих, этот нарратив подчиняет религиозные традиции ближневосточных евреев представлениям о них израильского общества, в то же самое время игнорируя огромное множество опций, которые существовали в этом контексте в современный период: ортодоксии и локальных раввинистических традиций, коммунизма и религиозных элементов, арабского, иранского или турецкого национализма и т.д."

Далее, профессора пишут о том, что абсолютно некорректно говорить об истории и опыте евреев в мусульманском мире как о чем-то едином и негативном, как это делает сионистская пропаганда. Они показывают, что ситуации евреев в Марокко или Египте, Иране или Ираке, Ливане и Турции и т.д. существенно отличались. В статье приводятся примеры того, как на протяжении своей истории евреи не раз достигали высот в политической, экономической и культурной жизни стран проживания, и более того, временами были представлены в ней непропорционально своей численности.

Затем еврейские профессора переходят от прошлого к настоящему и, комментируя биль, принятый израильским парламентом в 2014 году, объявивший 30 ноября Днем памяти евреев, изгнанных из арабских стран и Ирана, заявляют, что абсолютно некорректно представлять дело так, как будто бы евреев в арабских странах и Иране больше не существует, как это делает сионистская пропаганда. Они пишут о том, что еврейские общины в этих странах продолжают существовать и в ряде случаев наблюдается тенденция чествования их местными обществами как части своей культуры и истории. Что же касается изгнания евреев в период арабо-израильских войн, в значительной степени его провоцировал и поощрял сам сионизм, а кроме того, как показывают авторы, рост национализма даже в арабских странах зачастую оборачивался не только против евреев, но и против граждан тех или иных арабских государств и выходцев из них.

В общем, статья представляет собой удар изнутри еврейства по сионистскому мифу о том, что веками евреи жили в мусульманском мире в состоянии унижения и страха, пока, наконец таки не переселились в собственное государство. Как выясняется, во-первых, далеко не всегда в унижении и страхе, а часто очень даже в безопасности и процветании, во-вторых, немало из них предпочитает жить в них и сейчас, а не переселяться в государство, где они как раз и будут гражданами второго сорта.

О последнем чуть поподробнее. В конце своей статьи профессора пишут о том, что израильское общество сейчас переживает трансформацию, которая должна привести к существенному смещению акцентов в восприятии его истории. Одной из составляющих этого процесса является рост среди израильтян удельного веса ближневосточных евреев - т.н. сефардов, которые традиционно находятся на вторых ролях по отношению к европейским евреям (ашкеназам). И миф о том, как сионисты, которые в своей основе были европейскими евреями, спасли и облагодетельствовали забитых ближневосточных евреев, является составной частью этой ситуации. Поэтому в заключение своей статьи профессора пишут о том, что рост влияния сефардов должен привести к пересмотру взгляда на их историю и по сути ее эмансипации от европейско-сионистского диктата.

Глядишь, так, через восприятие себя как органической части Ближнего Востока, а не враждебного форпоста Запада в нем, может начаться и долгожданное политическое урегулирование.