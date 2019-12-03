2,5 миллиардов долларов - ежегодная потеря палестинской экономики

Оккупация Израилем палестинских территорий приводит к потере экономикой палестинцев более 2,5 миллиардов долларов в год за последние два десятилетия, говорится в сообщении ООН в понедельник.

Согласно докладу Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, общий финансовый ущерб палестинскому правительству в период с 2000 по 2017 год составляет 47,7 млрд. долларов США.

Эта цифра включает накопленные проценты в размере 28 млрд. долларов США и утечку из финансовых доходов Палестины в размере 6,6 млрд. долларов.

В докладе сказано, что этой суммы было бы достаточно, чтобы устранить бюджетный дефицит палестинского правительства в размере 17,7 млрд долларов за тот же период более чем вдвое.

В докладе также утверждается, что если бы 47 миллиардов долларов были разумно вложены в обнищавшую палестинскую экономику, это создало бы дополнительные два миллиона рабочих мест в течение 18-летнего периода, или 110 000 в год.

Доклад был представлен в Исследовательском институте экономической политики Палестины в городе Рамаллах на Западном берегу, где расположено правительство Палестины.

Мисеф Джамиль, старший научный сотрудник института, работавший над докладом, сказал, что они изучали только прямое финансовое влияние.

По его словам, реальная цифра всех потерь, вероятно, намного выше.