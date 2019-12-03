Асадиты разбомбили два рынка на северо-западе Сирии

По меньшей мере 10 мирных жителей погибли в результате воздушных налетов сирийского режима на районы под контролем оппозиции на северо-западе страны. Об этом сообщают представители «Белых касок».

Гражданская оборона Сирии, также известная как «Белые каски», заявила, что в понедельник авиаудары были направлены на два отдельных овощных рынка в городах Маарет-ан-Нуман и Саракиб.

По словам представителя гражданской обороны Ахмеда Шейхо, по меньшей мере девять человек были убиты в Маарет-ан-Нуман и один человек погиб в Саракибе. По меньшей мере, 18 других - пятеро в Маарете-ан-Нуман и 13 в Саракибе - были ранены в результате нападений, добавил он.

«Боевые самолеты, принадлежащие силам Аль-Асада сначала нацелились на рынок в Саракибе около 9 часов утра», - сказал Шейхо».

«Некоторое время спустя, примерно в 10:30 на рынке в Маарете аль-Нуман произошел второй цикл атак, который привел к жертвам и материальному ущербу», - сказал он.

Махер Мохаммед, 35 лет, продавец на рынке Маарет аль-Нуман, сказал, что это была самая страшная бомбардировка, которую он увидел за последние годы.

«Мы забежали в магазины и бросились на землю», - сказал отец пяти детей агентству AFP.

«Они разбомбили половину рынка. Наши соседи были убиты».

В официальных СМИ Дамаска не было никаких непосредственных упоминаний о воздушных налетах.

Атаки произошли в то время, когда рынки были в "самом оживленном состоянии", говорится в сообщении гражданской обороны.

Хотя в этих двух районах продолжались спасательные операции, Шейхо добавил, что воздушные налеты также были направлены на изолятор в городе Идлиб, хотя о жертвах не сообщалось.

Согласно заявлению, опубликованному в официальном твиттере министерства обороны Турции, общее число погибших в результате нападений на две торговые площадки составляет 14 человек.