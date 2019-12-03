Мексиканская пара обратилась в Ислам через актера из "Эртугрула"

Мексиканская пара приняла Ислам в воскресенье через актера, который играл Абдуррахмана Альпа в популярном турецком телесериале "Эртугрул".

Пара произнесла шахаду вместе с Джелалем Алом, когда тот посетил Соединенные Штаты.

Видео, опубликованное в Твиттере KayiFamily, показывает, как Ал произносит шахаду, а мужчина и женщина затем повторяют за ним.

Далее Ал дает им копию переводов смыслов Корана на испанском и английском языках.

Вдохновленная просмотром «Эртугрула», мексиканская пара интенсивно изучала Ислам и решила стать мусульманами.

«Сначала было много волнений. После того, как мы это сделали, я чувствую себя более спокойно», - говорит мужчина.

Его жена, которая на видео носит кепку с турецким флагом, сказала: «Это очень естественно... нет нервозности ... того, чего я ждала».

Их комментарии были переведены для Джелала Ала, который ответил «Аллаху Акбар».

Агентство Anadolu сообщило, что Ал присутствовал на съезде Мусульманско-Американского общества (MAS) в Лос-Анджелесе.

В общем, вот он — положительный пример турецкой мягкой силы, через которую люди принимают Ислам.

Кстати, латиноамериканские мусульмане составляют значительную часть мусульманской общины в Соединенных Штатах. Согласно исследованию Pew Research Center 2011 года, шесть процентов американских мусульман считают себя латиноамериканцами. Эта цифра скорее всего вырастет, так как латиноамериканские мусульмане являются самой быстрорастущей группой внутри американского мусульманского сообщества, обогнав по своей динамичности даже афро-американцев. Дополнительного интереса к Исламу добавляет и тот факт, что в трампистской Америке именно латиноамериканцы и мусульмане демонизируются чаще всего, из-за чего естественно у этих групп возникает интерес друг к другу.