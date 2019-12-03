Египет, Судан и Эфиопия снова обсуждают дамбу на Ниле

Министры ирригации Египта, Эфиопии и Судана встретились в Каире для нового раунда переговоров, направленных на разрешение спора по поводу плотины, которую на реке Нил строит правительство Эфиопии.

Двухдневная встреча, которая началась в понедельник в египетской столице, состоялась почти через месяц после того, как три стороны договорились работать над решением вопроса при посредничестве США в Вашингтоне, округ Колумбия.

Ранее переговоры прекратились из-за разногласий относительно регулирования заполнения плотины и эксплуатации, что требует иностранного посредничества.

Аддис-Абеба утверждает, что проект, получивший название «Возрождение», имеет решающее значение для ее экономического развития, и на своем пике он будет генерировать более 6000 мегаватт электроэнергии.

Но Каир обеспокоен тем, что плотина, расположенная недалеко от границы Эфиопии с Суданом и завершенная примерно на 70 процентов, ограничит и без того скудную долю воды из Нила.

Египет хочет, чтобы Эфиопия согласилась пропускать минимум 40 миллиардов кубометров воды через плотину ежегодно. Он также призывает к заполнению водохранилища в течение более длительного периода, чем четыре года или около того, предусмотренных Эфиопией, чтобы обеспечить достаточное снабжение водой в случае засухи.

Аналитики опасаются, что три страны в бассейне Нила могут быть вовлечены в конфликт, если спор не будет решен до того, как плотина начнет действовать.

Ожидается, что в Судане состоится следующий раунд переговоров по проекту строительства плотины.