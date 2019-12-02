Олимпийского чемпиона дисквалифицировали за футболку с изображением имама Шамиля

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев получил четыре месяца дисквалификации за то, что надел футболку с изображением Имама Шамиля после триумфа на последнем чемпионате мира в Нур-Султане.

Такое наказание для спортсмена предусмотрела международная спортивная федерация «Объединённый мир борьбы».

О том, что борец наказан, сообщает информагентство sobytiya.news, ссылаясь на самого Садулаева как на источник.

Напомним, что в столице Казахстана лидер сборной России стал 4-х кратным чемпионом мира. Эту победу он посвятил Имаму Шамилю, после известных заявлений Главы Чечни Рамзана Кадырова.