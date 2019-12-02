Ингушским студентам в Каире продлили срок ареста

Четверо ингушей, находящихся в тюрьме Каира, останутся под стражей до 10 декабря.

Об этом сообщают «Кавказ.Реалии» со ссылкой на Фатиму Салихождаеву, дочь россиянки Зулхомор, которая проходит по одному делу с Рамазаном Плиевым, Исмаилом Чемурзиевым, Илезом Аушевым и Али Дзейтовым. По словам Фатимы, она присутствовала в суде по продлению меры пресечения, где силовики ей негласно заявили, что продлевать срок предварительного заключения могут вплоть до двух лет подряд.

Напомним, что всем пятерым фигурантам инкриминируют экстремистскую деятельность. Студенты из Ингушетии были задержаны в Каире, в августе прошлого года в ходе полицейского рейда по выявлению лиц с просроченными визами. Российским дипломатам, по данным консульства, отказывают в получении информации по делу россиян.

Родители четверых студентов заявляют, что российские чиновники содействуют освобождению узников недостаточно и что студенты невиновны.