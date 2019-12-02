Израиль планирует построить новое незаконное поселение в Хевроне

Министр обороны Израиля Нафтали Беннетт одобрил строительство нового незаконного еврейского поселения на окраине города Хеврона на Западном берегу.

В своем заявлении офис Беннета заявил, что министр обороны приказал соответствующим учреждениям в министерстве «проинформировать муниципалитет Хеврона о том, что началось планирование нового квартала» возле старого рынка города.

В заявлении говорится, что новое поселение в Хевроне создаст еврейскую "территориальную преемственность" между существующим кварталом Авраам-Авину и мечетью Ибрагими.

«Здания рынка будут снесены, а вместо этого будут построены новые магазины», - говорится в сообщении.

Рыночная площадь находится в Старом городе Хеврона, рядом с мечетью Ибрагими, где в 1994 году еврейским экстремистским поселенцем Барухом Гольдштейном были убиты 29 палестинских мусульман.

В Хевроне проживает около 160 000 палестинцев и около 500 еврейских поселенцев. Последние живут в ряде еврейских анклавов, которые строго охраняются израильскими войсками.

Строительство начнется через несколько недель после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил, что израильские поселения на Западном берегу больше не будут рассматриваться как незаконные.

Примерно 650 000 израильских евреев в настоящее время живут в более чем 100 поселениях, построенных с 1967 года, когда Израиль оккупировал Западный берег и Восточный Иерусалим.

Палестинцы настаивают на том, чтобы вернуть весь Западный берег вместе с сектором Газа для создания будущего палестинского государства.

Международное право рассматривает как Западный берег, так и Восточный Иерусалим в качестве оккупированных территории, и соответственно всю деятельность по строительству еврейских поселений как незаконную.