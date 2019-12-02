Саудовская Аравия возглавит Большую двадцатку

Саудовская Аравия в воскресенье стала первой арабской страной, которая заняла председательство в G20 (Большой двадцатке). Это событие произошло на фоне попыток королевства вернуться на мировую арену после глобального негодования по поводу ситуации с правами человека в КСА.

Председательство в G20, которое Саудовская Аравия переняла у Японии, означает, что мировые лидеры проведут глобальный саммит в столице КСА 21-22 ноября 2020 года.

«Королевство Саудовская Аравия принимает председательство в G20 сегодня, что приведет к саммиту в Эр-Рияде в 2020 году», говорится в официальном сообщении Саудовского пресс-агенства.

Саудовцы заявили также, что они привержены продолжать работу, начатую на саммите в Осаке. Наследный принц Мухаммад бин Салман (МБС), фактический правитель королевства, назвал это событие «уникальной возможностью» для формирования международного консенсуса.

В преддверии саммита Саудовская Аравия проведет более 100 мероприятий и конференций, включая встречи на уровне министров.

«Когда Саудовская Аравия станет председателем G20, она станет первой [арабской] страной, возглавившей этот межправительственный орган», - говорится в заявлении президента исследовательской группы Global Solutions Initiative.

«Это председательство… столкнется с проблемами из-за главного парадокса: существуют глобальные риски, такие как изменение климата, демографические изменения, низкие показатели рождаемости, увеличение продолжительности жизни и старение общества ... но растущий популизм и национализм препятствуют прогрессу на многостороннем уровне».

«Саудовская Аравия вступает в председательство G20 на фоне новой волны произвольных арестов мирных критиков, когда многие правозащитники все еще томятся за решеткой, и всего через год после ужасного убийства Джамаля Хашакджи» - говорит Хеба Морайеф, директор Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке.

«Мировые лидеры G20 должны оказать давление на принца Мухаммада, чтобы обеспечить осуществление всех прав человека, включая свободу выражения мнений, ассоциации и мирных собраний».