Протесты в Ираке: отставка премьер-министра и траур по убитым

Парламент Ирака официально принял отставку премьер-министра Аделя Абдуль-Махди в воскресенье, тем самым положив начало поискам нового лидера на фоне продолжающихся демонстраций по всему Ираку.

Демонстранты тем временем вышли на улицы в воскресенье, чтобы оплакать людей, убитых на антиправительственных митингах. Демонстрации затронули даже суннитские районы, где люди ранее избегали присоединяться к выступлениям.

По крайней мере один демонстрант был застрелен и 10 ранено силами в Багдаде, сообщили Associated Press представители служб безопасности и здравоохранения.

Абдуль-Махди подал заявление об отставке в субботу после всплеска кровавого насилия, в результате которого погибли почти 70 демонстрантов.

Напомним, что в начале октября в Багдаде и по всему югу с шиитским большинством в Ираке начались протесты против повсеместной коррупции, неэффективного управления экономикой и плохого общественного обслуживания.

Большинство суннитских районов страны воздерживаются от протестов, опасаясь, что противодействие центральному правительству, в котором доминируют шииты, навесит на них ярлыки «террористов» или сторонников бывшего диктатора Саддама Хусейна.

Но кровавое подавление протестующих на этой неделе после поджога иранского консульства в Наджафе побудило иракцев почти во всех провинциях страны проявить солидарность.

В воскресенье сотни студентов, одетых в черное, организовали траурный марш в северном городе Мосул, сообщает AFP.

«Это самое малое, что Мосул может дать мученикам Ди Кар и Наджафа», - сказал Захраа Ахмед, студентка-стоматолог, назвав две южные провинции, откуда были последние жертвы.

В Салахаддине, другой северной суннитской провинции, где до сих пор митингов не проводилось, власти уже объявили в пятницу три дня траура по жертвам. Демонстрации были также зарегистрированы в Фаллудже и Рамади, городах в провинции Аль-Анбар с суннитским большинством.

Восемь других провинций с шиитским большинством объявили в воскресенье траурный день, в течение которого правительственные учреждения будут закрыты.