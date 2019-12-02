Джереми Корбин в случае избрания обещает прекратить продажи оружия в Саудовскую Аравию

Лидер лейбористов, главной оппозиционной партии Британии, Джереми Корбин, заявил, что прекратит продажу оружия Саудовской Аравии для использования в истерзанном войной Йемене, если его партия победит на предстоящих выборах в стране.

«Лейбористы прекратят продажу оружия в Саудовскую Аравию для использования в Йемене и будут работать над тем, чтобы положить конец войне, а вовсе не будут активно поддерживать ее, как это делало консервативное правительство», - сказал Корбин в своем выступлении с изложением целей внешней политики своей партии перед выборами 12 декабря.

«Новый интернационализм лейбористов означает, что мы создадим фонд для предотвращения конфликтов и мира и инвестируем дополнительные 400 миллионов фунтов стерлингов [513 млн. Долл. США] для расширения наших дипломатических возможностей и усиления контроля за экспортом оружия, чтобы не допустить разжигания конфликтов, как в Йемене, так и в Израиле и на палестинских территориях», - сказал он в своем выступлении в северном английском городе Йорк.

Правительство Великобритании, возглавляемое консерваторами, в июне заявило, что не будет выдавать никаких новых лицензий на экспорт оружия в Саудовскую Аравию или ее партнерам по анти-хуситской коалиции, после того, как суд постановил, что такие продажи были незаконными.

Однако в сентябре министр международной торговли Великобритании признал, что страна в третий раз нарушила данное постановление суда, из-за чего оппозиция призвала к отставке правительства.

Продажа оружия Соединенным Королевством значительно укрепила боеспособность коалиции во главе с Саудовской Аравией. После вступления в войну в Йемене в 2015 году Саудовская Аравия стала крупнейшим в мире импортером оружия. В 2018 году ее военные расходы составили около 70 млрд долларов, что соответствует примерно 9 процентам валового внутреннего продукта (ВВП).

США, безусловно, являются крупнейшим поставщиком оружия для королевства, обеспечивая около 70 процентов покупок в период с 2014 по 2018 год. Великобритания была второй по величине страной импортером за тот же период. На нее приходилось около 10 процентов от общего объема закупок оружия Саудовской Аравией.