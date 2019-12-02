Крушение автобуса в Тунисе: более 20 человек погибли

В Тунисе автобус с местными туристами упал с холма, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека и ранены еще 21 человек.

Как сообщило в воскресенье министерство внутренних дел Туниса, автобус, принадлежащий частной компании, отклонился от курса после того, как его водитель не смог выполнить крутой поворот в северном регионе Айн-Снусси, и разбился на дне ущелья.

Местные СМИ показали кадры места крушения, на которых автобус стоит у подножия холма, а его окна разбиты.

Халед Лахьюн, пресс-секретарь министерства внутренних дел, сообщил агентству Associated Press, что автобус направлялся из столицы Туниса в Айн-Драхам, популярное место назначения осенью.

Лахьюн сказал, что раненые были переведены в больницы Амдума и Бежа для лечения.

Айн-Драхам расположен на высоте 800 метров на склонах Джебель-Бир, одной из гор Крумири, на границе с Алжиром.

После аварии Федерация футбола Туниса заявила, что будет соблюдать минуту молчания перед всеми запланированными матчами в воскресенье.