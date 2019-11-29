"Русский мир" превратил Крым в "пустыню"

Министерство обороны Российской Федерации предложило увеличить на 10% зарплаты военнослужащих, несущих военную службу по контракту в Крыму, «в связи с ухудшением климатических условий и обострением экологической обстановки в местах дислокации воинских частей».

В проекте постановления правительства, разработанном министерством обороны, предлагается доплачивать контрактникам как тем, кто несет службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

По мнению российских военных, Крым нужно отнести к «пустынным и безводным местностям», поскольку с 2014 года на полуострове наблюдается нехватка пресной воды. Министерство связывает это с тем, что в апреле 2014 года прекратили подачу воды из реки Днепр в Крым.

В общем, вот как-то так, всего за несколько лет Крым из всесоюзной здравницы и курорта, куда еще в советские времена мечтали попасть на службу, превратился в отравленную пустыню (по словам МО РФ), за службу в которой надо доплачивать. Хочется только спросить, а как же обычные люди в Крыму, им то будут что-то доплачивать?