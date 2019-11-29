Трамп объявил о возобновлении переговоров с талибами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США возобновили мирные переговоры с талибами*. Об этом он объявил в ходе своего неожиданного визита в праздник дня благодарения к войскам США, размещенным в Афганистане.

Первая поездка президента Трампа в Афганистан состоялась через неделю после обмена пленными между Вашингтоном и Кабулом, что породило надежды на возобновление мирных переговоров.

«Талибы хотят заключить сделку, и мы встречаемся с ними и говорим, что это должно быть прекращение огня, и они не хотели прекращать огонь, а теперь они действительно хотят заключить перемирие, я считаю. Это должно сработать», - сказал он журналистам.

Напомним, что ранее в этом году США достигли принципиальной договоренности с талибами о выводе войск из страны и прекращении самой длинной войны в истории США в обмен на гарантии безопасности.

Но в сентябре Трамп всех шокировал, назвав переговоры «мертвыми» и отозвав приглашение группе встретиться недалеко от Вашингтона. По его словам, это было вызвано убийством американского солдата.

Президент США недавно предположил, что переговоры могут возобновиться.

Талибы отказались официально вести переговоры с кабульским правительством, но дипломатические усилия продолжают способствовать диалогу.

Самолет президента Трампа приземлился на аэродроме Баграм после ночного полета из Вашингтона вместе с советником по национальной безопасности Белого дома Робертом О'Брайеном, небольшой группой помощников и агентов секретной службы, а также с группой репортеров.

Во время визита, который длился около двух с половиной часов, Трамп подавал солдатам индейку в кафетерии, позировал для фотографий и доставил свои замечания в ангар.

Он также встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани, хотя детали того, что обсуждалось на их встрече, еще не были обнародованы.

Около 13 000 американских военнослужащих остаются в Афганистане спутся 18 лет после того, как США вторглись в страну в 2001 году.

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