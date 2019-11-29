В южном Идлибе не осталось больниц - все разбомбили

На сирийскую провинцию Идлиб надвигается новая гуманитарная катастрофа. Активисты сообщают, что в южной провинции Идлиб не осталось ни одного медицинского учреждения после систематической кампании со стороны России и режима Асада против больниц.

Местные источники сообщили, что режим Асада разбомбил последнюю больницу в этом районе и разрушил ее. Детский госпиталь и роддом Равда в городе Кафранбель был уничтожен в среду ночью.

Панарабская газета «Аль-Кудс аль-Араби» сообщила, что в среду Россия и режим нанесли более 100 воздушных и артиллерийских ударов по южному Идлибу. Два человека были убиты и пятеро ранены.

В понедельник авиаудары режима также нанесли удар по больнице Киван и соседнему родильному дому Амаль в городе Кансафара в южной провинции Идлиб.

Глава сирийской гражданской обороны - также известной как «Белые каски» - в этом районе, Мустафа аль-Хадж Юсеф, рассказал, что авиаудар нанес огромный ущерб больницам и вызвал пожар на медицинском складе поблизости.

По оценкам Управления здравоохранения Идлиба, 15 больниц в оппозиционной провинции в настоящее время полностью разрушены или не работают. Некоторые больницы были разбомблены несколько раз.

Россия и режим возобновили бомбардировку провинции Идлиб, последнего удерживаемого повстанцами района в Сирии, в начале ноября после двухмесячного затишья.

Ранее на этой неделе группа гражданской обороны заявила, что она задокументировала убийства 90 мирных жителей и перемещение еще 50 000 в провинции Идлиб в этом месяце.

Большинство перемещенных лиц бежали в лагеря у границы с Турцией или в относительно стабильные районы в провинции Идлиб.

Группа в своем заявлении сообщила, что в случае если авиаудары продолжатся, около миллиона человек может стать беженцами.

В провинции Идлиб в настоящее время проживает около 3 миллионов человек, причем около половины из них уже были перемещены режимом Асада из других частей Сирии. В период с апреля по сентябрь этого года в результате авиаударов России и режима погибли 1378 человек и было перемещено примерно 500 000 человек.