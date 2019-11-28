Пять фигурантов "симферопольского дела Хизб ут-Тахрир" этапированы в Россию

Пятерых фигурантов второго симферопольского дела «Хизб ут-Тахрир» этапировали из Симферопольского СИЗО №1 в соседнюю Россию, сообщила вчера Крымская правозащитная группа.

По сообщению группы, Сеитвели Сейтабдиев, Алим Каримов, Аким Бекиров, Иззет Абдуллаев и Асан Янников по состоянию на вечер 27 ноября находились на пересылке в СИЗО №1 российского Краснодара, откуда их должны доставить в Ростов-на-Дону.

«Этапирование фигурантов «дела крымских мусульман» в России нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта», – отмечают правозащитники.

Ранее фигурантов второго симферопольского дела «Хизб ут-Тахрир» привезли из Ростовской области в Крым для проведения следственных действий, в частности, опознания засекреченным свидетелем.

Напомним, что российские силовики 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе представителей общественного объединения «Крымская солидарность». Всего было задержано 24 человека, в их числе гражданские журналисты Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Ремзи Бекиров.

27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных.​

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