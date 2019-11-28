Египет использует зловещую секретную службу для подавления инакомыслия — Amnesty

Правительство Египта использует секретную специальную службу, отвечающую за расследование угроз национальной безопасности, чтобы задерживать мирных демонстрантов, журналистов и критиков по ложным обвинениям без суда, говорится в новом докладе Amnesty International.

В 60-страничном докладе, опубликованном в среду, подробно рассказывается о том, как Верховная прокуратура Египта по вопросам государственной безопасности (ВПГБ) действует как «зловещий инструмент репрессий», занимая главное место в широкомасштабной кампании подавлении инакомыслия.

«Сегодня в Египте Верховное государственное обвинение в сфере государственной безопасности расширило определение «терроризм», чтобы охватить мирные акции протеста, публикации в социальных сетях и законную политическую деятельность», - сказал Филип Лютер, директор Amnesty по Ближнему Востоку и Северной Африке.

«ВПГБ стала центральным инструментом репрессий, основной целью которого, по-видимому, является произвольное задержание и запугивание критиков, и все это во имя борьбы с терроризмом», - сказал Лютер.

В докладе задокументированы случаи, когда десятки правозащитников и критиков правительства предстали перед ВПГБ в период с 2013 года, когда Аль-Сиси захватил власть в результате военного переворота, и до 2019 года.

Выводы доклада основаны на более чем 100 интервью и обзорах официальных судебных и полицейских документов, медицинских записей и видеозаписей, а также отчетов НПО и учреждений Организации Объединенных Наций.

Amnesty заявила, что из 138 выявленных случаев 56 человек были арестованы за участие в акциях протеста или за посты в социальных сетях, в то время как 76 были арестованы на основании их политической деятельности или правозащитной деятельности, а еще шесть человек были обвинены в причастности к случаям насилия.

Amnesty заявляет, что ВПГБ злоупотребляет своими законными полномочиями в качестве контртеррористического подразделения, для подавления политического инакомыслия, а автор доклада Хуссейн Бауми заявил, что «нелепые» судебные преследования усилились в последнее время.

«Там нет судебного надзора. Мы говорим о полностью замкнутой цепи», - говорит Бауми. «Если бы эти дела были переданы в суд, люди были бы сразу же оправданы, поскольку обвинения государства основаны на конфиденциальных полицейских отчетах», отметил он.

В сентябре египетские силовики провели жесткие репрессии, чтобы подавить небольшие, но редкие антиправительственные протесты. В докладе говорится, что ВПГБ сыграла решающую роль в том, что тысячи людей были обвинены в «терроризме».

Прокуратура продлевает срок задержания людей на месяцы и годы без каких-либо доказательств, отказывая им в доступе к адвокатам и справедливой возможности обжалования.

Правительство Египта пока что никак не прокомментировало доклад правозащитников.