Швеция может обвинить иракского министра в преступлениях против человечности

Министр из правительства Ирака находится под следствием за «преступления против человечности», заявили шведские прокуроры в понедельник, спустя несколько часов после начала другого расследования по факту мошенничества.

СМИ сообщают, что обвинения связаны с расстрелом сотен протестующих.

Шведские СМИ считают, что предметом расследования является министр обороны Ирака Наджа аль-Шаммари, хотя прокуратура Швеции не назвали имени министра.

В заявлении прокуратуры говорится, что она получило жалобы на «иракского министра, подозреваемого в преступлениях против человечности». Расследование пока что находится "на очень ранней стадии", по словам прокуроров.

Несколько шведских СМИ, включая главные ежедневные газеты страны, опознали министра как аль-Шаммари, сообщив, что он также является гражданином Швеции, хотя в Швеции он носит другое имя.

Неназванный шведско-иракский адвокат сообщил газете Svenska Dagbladet, что в октябре он сообщал в полицию о Шаммари за его роль в расстреле сотен протестующих в течение нескольких недель беспорядков.

Министр обороны также находится под следствием по обвинению в мошенничестве с выплатой пособий. Он подал заявление на получение для себя и своего ребенка в Швеции, несмотря на то, что он живет в Ираке, сообщается на сайте новостей Nyheter Idag и в шведской газете Expressen.

Шведское агентство социального страхования Forsakringskassan заявило AFP, что они не смогли подтвердить, расследуют ли они дело Аль-Шаммари, поскольку все их дела засекречены.

Аль-Шаммари прибыл в Швецию в 2009 году и получил постоянный вид на жительство в 2011 году, а в 2015 он уже получил гражданство, согласно Expressen.

Между тем, столица Ирака и большая часть шиитского юга страна с 1 октября были охвачены массовыми акциями протеста против коррупции, нехватки рабочих мест и плохого обслуживания.

Эти демонстрации переросли в призывы к полной смене правящей элиты.

По данным AFP, около 350 протестующих были убиты и тысячи ранены в столкновениях с силами безопасности. Власти Ирака больше не обновляют свои цифры.