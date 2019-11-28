Израиль в этом году арестовал 745 палестинских детей

С начала 2019 года Израиль арестовал 745 палестинских детей, многие из которых подвергались многочисленным нарушениям прав, сообщается в опубликованном 20 ноября докладе.

Согласно данным, которые опубликовал Клуб палестинских заключенных, по состоянию на 20 ноября около 200 детей содержались в различных центрах содержания под стражей по всему Израилю.

Цифры были опубликованы накануне Всемирного дня детей.

В докладе говорится, что палестинские дети, арестованные израильскими оккупационными силами, сталкиваются со многими формами нарушений, как только их забирают из их домов, включая допросы в очень суровых условиях и без присутствия их родителей или адвокатов.

Согласно докладу, несовершеннолетние лишены права на образование во время содержания под стражей.

В докладе подчеркивается, что некоторым детям отказывают в свиданиях с семьей и надлежащем лечении. Они часто лишаются пищи и воды, их избивают, оскорбляют, угрожают и запугивают, говорится в сообщении клуба заключенных.

В результате, говорится в докладе, многие соглашаются дать ложные признания и получить высокие штрафы. Другие же по прежнему находятся под административным арестом без предъявленного обвинения.