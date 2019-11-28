Квебек: мусульмане и правозащитники оспаривают в суде закон о "религиозных символах"

Суд в Квебеке рассматривает ходатайство о приостановлении применения закона, запрещающего некоторым работникам государственного сектора в канадской провинции носить на работе т. н. «религиозные символы», к которым относят и хиджаб.

Апелляционный суд Квебека заслушал просьбу о приостановлении действия законопроекта 21 во вторник.

Напомним, что Законопроект 21 запрещает работникам государственного сектора, занимающим руководящие должности, таким как школьные учителя и директора школ, прокуроры и сотрудники полиции, носить религиозные символы на рабочем месте.

В эти «символы» включается хиджаб, который носят мусульманские женщины, кипы, которые носят еврейские мужчины, и тюрбаны, которые носят сикхские мужчины и женщины.

«Мы выступаем против гражданства второго сорта», - сказал Мустафа Фарук, исполнительный директор Национального совета канадских мусульман (NCCM), на ступеньках перед Монреальским судом.

NCCM и Канадская ассоциация гражданских свобод (CCLA), а также студент-преподаватель из Квебека Ичрак Нурел Хак оспорили законопроект 21 вскоре после принятия его в июне.

Группы проиграли попытку приостановить закон в Верховном суде Квебека в июле, но им была дана ​​возможность обжаловать это решение.

«Тот факт, что человек, носящий кипу, не может стать учителем в Квебеке в 2019 году, является позором гордой традиции этой провинции защищать свои основные свободы», - сказал Фарук во время пресс-конференции во вторник.

Правительство Квебека тем временем защищает законопроект 21, заявив, что он стремится закрепить важность государственного секуляризма.

Согласно последним опросам, закон также пользуется поддержкой большинства квебекцев.

Но правозащитные группы и защитники гражданских свобод по всей Канаде говорят, что законодательство несправедливо ущемляет религиозные меньшинства и, в частности, направлено против мусульманских женщин.

Ноа Мендельсон Авив, директор программы равноправия в CCLA, охарактеризовала закон как «несправедливый, незаконный и неконституционный».

«Любой закон, который говорит о символах, любой закон, который диктует людям, особенно женщинам, что они могут и не могут носить, не является освобождающим. Он принудительный и репрессивный», - сказала она перед слушанием.

Кроме того, в прошлом месяце крупнейший школьный совет по английскому языку в Квебеке подал отдельный иск против закона, заявив, что он нарушает права меньшинств на образование.

Некоторые крупные канадские муниципалитеты, включая Торонто и Калгари, также приняли символические решения, осуждающие закон.

В понедельник законодательное собрание провинции Онтарио единогласно приняло решение, осуждающее закон № 21 и призывающее премьер-министра Дуга Форда попросить своего квебекского коллегу Франсуа Лего отменить его «немедленно».