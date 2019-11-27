Татарскому студенту из Китая запретили оставаться на исторической родине

В понедельник, 25 ноября, Авиастроительный районный суд Казани рассмотрел заявление об оспаривании решения управления по вопросам миграции МВД по РТ, которое в июле этого года отказало в предоставлении временного убежища студенту-татарину из Китая Шахризату Шавкат (по паспорту Сюэкэдия Сяокайти). Об этом сообщает издание Idel.Реалии.

Напомним, что в 2014 году в Урумчи (столица Синьцзяна) состоялась встреча представителей Всемирного конгресса татар с татарами Китая, где гости из Татарстана рассказали о возможностях получения образования на исторической родине. Этой возможностью решили воспользоваться братья-близнецы Шахдияр и Шахризат Шавкат — наполовину татары. Шахризат поступил на факультет международной журналистики в Казанском федеральном университете, а его брат — на факультет дизайна в том же ВУЗе. На сегодня они должны были учиться на третьем курсе, но могут и вовсе вернуться в Китай, где опасаются преследования.

В 2018 году студентов отчислили, поскольку они якобы не посещали занятия. Шахризат Шавкат говорит, что, действительно, какое-то время не посещал занятия, поскольку находился на больничном из-за сломанной руки. По словам юриста Зухры Хамроевой, братьев отчислили, потому что они перестали платить за учебу.

Учебная виза у студентов была до марта 2019 года. В самый последний момент они обратились в управление по вопросам миграции МВД по РТ с просьбой предоставить им временное убежище. Братья опасались возвращения в Китай — по их словам, еще в 2017 году они потеряли связь с родителями. Студенты со слов знакомых и соседей в Китае сообщили, что их близких поместили в печально известные лагеря для "перевоспитания". По словам Шахризата, в последний телефонный разговор с родителями они запретили братьям возвращаться в Китай, поскольку это опасно. Молодые люди заверяли: в КНР их сразу "заберут в концлагерь, потому что они татары-мусульмане".

В своем заявлении на предоставление временного убежища братья подчеркивали, что опасаются стать жертвами преследований по признаку вероисповедания. Мать братьев — татарка, работала судьей, а отец — уйгур, профессор. Студенты говорили, что их жизни может угрожать "реальная опасность", так как они входят в "группу риска по признаку принадлежности к определенной социальной группе".

Проблема в том, что Россия, как известно, не признает каких-либо проблем у мусульманского населения Китая. В решении управления по вопросам миграции МВД по РТ на пяти страницах приводятся цифры темпов экономического роста Китая в последние годы, описание стабильности в китайском обществе и примеры борьбы с бедностью. В управлении заявили, что братья обратились с заявлением о предоставлении временного убежища "только после того, как были отчислены из учебного заведения".

"Данный факт подрывает доверие к заявителям и свидетельствует об их попытке легализации на территории Российской Федерации", — говорилось в ответах управления. По этой причине братьям отказали в предоставлении временного убежища.

Адвокат студентов Руслан Нагиев и юрист Зухра Хамроева обратились в Авиастроительный райсуд Казани с заявлениями об оспаривании решения управления. Ранее суд уже отказал в этом Шахдияру Шавкат. Верховный суд Татарстана рассмотрит его жалобу в середине декабря.