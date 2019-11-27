В Мали при аварии вертолетов погибли 13 французских солдат

Тринадцать французских солдат погибли в результате столкновения двух вертолетов в Мали. Считается, что это самая большая потеря солдат Франции с момента ее вмешательства в 2013 году.

По словам представителя французского президента Эммануила Макрона, авария произошла в понедельник вечером, когда солдаты сражались с боевиками, которые в последние недели устроили серию смертельных нападений на севере Мали.

«Президент с глубокой скорбью объявляет о гибели 13 французских солдат в Мали вечером 25 ноября в результате столкновения двух вертолетов во время боевой миссии против джихадистов», - говорится в заявлении во вторник.

По словам министра обороны Флоренс Парли, в связи с воздушным столкновением было начато расследование.

Источники в министерстве обороны сообщили агентству AFP, что ударный вертолет Tiger столкнулся с более крупным военно-транспортным вертолетом Cougar.

Шесть офицеров и главный капрал также были среди жертв.

Этот инцидент довел число погибших французских солдат в Мали с момента вмешательства Франции шесть лет назад, чтобы помочь отбросить вооруженные группировки, угрожающие захватить страну, до 38 человек.

С тех пор Париж удерживает около 4500 военнослужащих в регионе в рамках своей операции «Бархан», в задачи которой входит создание и подготовка местных сил безопасности, а также участие в операциях против вооруженных групп.

Западные державы также предоставили финансирование региональным силам, состоящим из солдат из Мали, Нигера, Буркина-Фасо, Чада и Мавритании, для борьбы с вооруженными группами, но так называемые силы G5 испытывают затруднения из-за задержек выплаты денег и плохой координации.

В настоящее время Мали переживает волну нападений на форпосты армии и другие цели. Более 50 человек были убиты всего за несколько дней в начале ноября.