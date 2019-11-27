Йемен: саудовская коалиция освободила 200 хуситских пленников

Коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ заявила, что освободила 200 заключенных хуситов в знак поддержки мирных усилий, направленных на прекращение почти уже пятилетней войны в Йемене.

Государственное информационное агентство Саудовской Аравии процитировало во вторник пресс-секретаря коалиции полковника Турки аль-Малики, заявившего, что этот шаг был направлен на то, чтобы проложить путь к большему и длительному обмену заключенными, согласованному в прошлом году.

Коалиция также заявила, что она ослабит ограничения в воздушном пространстве Йемена, чтобы люди, которые нуждаются в лечении за границей, могли вылетать контролируемой хуситами йеменской столицы Саны.

Обе стороны подписали соглашение о перемирии в Швеции при посредничестве Организации Объединенных Наций в декабре прошлого года, но до сих пор не выполняют его

«Руководство коалиции стремится поддерживать усилия по урегулированию кризиса в Йемене и продвигать Стокгольмское соглашение, в том числе соглашение, касающееся обмена заключенными», - сказал аль-Малики.

В сентябре хуситы в одностороннем порядке освободили 350 заключенных, в том числе трех саудовцев. Также они предложили прекратить нападения на Саудовскую Аравию с применением трансграничных ракет и беспилотников, если коалиция прекратит воздушные атаки на Йемен.