Кашмир: за один из самых кровавых дней погибли четверо человек

По меньшей мере два человека были убиты в результате нападения с применением гранат в оккупированном Кашмире. Еще двое вооруженных повстанцев были застрелены индийскими силовиками. С тех пор как Дели ввел ограничительные меры более трех месяцев назад, это день стал одним из самых кровавых в Кашмире.

Напомним, что индийское националистическое правительство закрыло интернет и телефонные линии и наводнило единственный в стране регион с мусульманским большинством силами безопасности, чтобы поддержать свое решение от 5 августа о лишении Кашмира его автономного статуса и установлении более жесткого центрального контроля.

31 октября правительство, возглавляемое Нарендрой Моди, превратило штат Джамму и Кашмир в две федерально контролируемые территории, утверждая, что специальные положения для региона препятствовали его развитию и питали сепаратистское движение.

На фоне возрастающей напряженности в спорном районе в Гималаях, кашмирские повстанцы напали на представителей властей.

Полиция сообщает, что два человека, в том числе правительственный чиновник и член сельсовета, были убиты и четверо ранены в результате взрыва гранаты в деревне Бадасгам в районе Анантнаг на юге Кашмира, где они проводили собрание для рассмотрения жалоб общественности.

«Программа «Возвращение в деревню» закончилась, когда боевики бросили гранату», - заявил агентству Альтаф Хан, сотрудник полиции в Анантнаге.

Вторая граната была брошена в магазин рядом с входом в Кашмирский университет в Сринагаре, в результате чего было ранено четыре человека.

Инцидент произошел вскоре после того, как силы безопасности убили двух подозреваемых вооруженных мятежников вечером в понедельник и утром во вторник в районе Пулвама на юге Кашмира.

«Мы получили сообщения о том, что террористы угрожают местному населению, и мы начали операцию», - заявил во вторник журналистам генерал-майор Аниндя Сенгупта.

Индийское правительство настаивало на том, что «нормальность» вернулась в Кашмир, но местные жители по-прежнему отрезаны от интернета, а десятки политических лидеров остаются под стражей.

Продовольственные магазины открыты только на несколько часов каждый день, и до сих пор не работают такси и общественный транспорт. Протесты проводятся регулярно.