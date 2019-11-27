Сотрудникам турецкого Диянета будут давать зарплаты через исламские банки

Турция будет выплачивать зарплату сотрудникам управления по делам религий (Диянет), самого финансируемого государственного учреждения страны, через исламские банки.

Государственное информационное агентство Anadolu сообщило во вторник, что обязательное решение, принятое управлением для борьбы с процентными ставками, затронет около 150 000 человек. Такое решение принял глава Диянета муфтий Али Эрбаш.

Государственное финансирование высшего религиозного органа Турции, который финансирует мечети и религиозную деятельность по всей стране, значительно увеличилось в годы правления Партии справедливости и развития (ПСР), которая руководит страной с 2002 года. По оценкам Турецкого статистического института, бюджет организации составляет 1,87 миллиарда долларов.

Anadolu сообщает, что местные административные отделения Диянета проведут аукционы, чтобы решить, какой банк будет переводить зарплаты.

Напомним, что сам президент Турции и лидер ПСР Реджеп Тайип Эрдоган поощряет рост исламского банкинга. В свою очередь эту политику часто критикую как традиционалисты, считающие, что «исламский банкинг» на самом деле не такой уж исламский, так и секуляристы, которые видят в этом нарушение заветов Мустафы Кемаля.