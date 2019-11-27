Мощное землетрясение в Албании: погибли десятки человек

Албания во вторник испытала сильное землетрясение, которое уже унесло жизни по меньшей мере 18 человек. Сотни людей ранены, а еще сотни находятся под завалами.

По данным Геологической службы США, землетрясение, которое было предварительно оценено в 6,4 балла, поразило балканскую страну утром во вторник.

Эпицентр находился в портовом городе Дуррес, примерно в 36 километрах от столицы Тираны. Несколько зданий в этом районе рухнули.

Сильные подземные толчки ощущали в соседних с Албанией странах — Боснии, Косова, Хорватии, Черногории, Македонии. Также во вторник утром у берегов Боснии и Герцеговины произошло землетрясение, сообщили в министерстве внутренних дел страны. Это землетрясение имело 5,4 балла.

Во вторник администрация албанского премьер-министра Эди Рамы несколько раз пересматривала число погибших. По крайней мере четыре жертвы умерли в Дурресе, сказал представитель Рамы. Еще двое скончались в Тумане, один человек погиб, панически выпрыгнув из здания в Курбине, а один пострадавший скончался во время движения по сильно поврежденной дороге в Леже.

Министерство здравоохранения ранее подтвердило, что по меньшей мере 325 человек получили ранения в результате землетрясения, а канцелярия премьер-министра сообщила, что несколько человек все еще пропали без вести.

Предполагается, что количество погибших еще будет расти, так как значительное число людей остается под завалами.

Рама сказал, что соседние страны, включая Италию и Грецию, оказывают помощь Албании в спасательной операции, в то время как другие европейские лидеры также предложили свою помощь. Косова выдвинула свою армию на помощь братьям-албанцам. Поисково-спасательную и медицинскую команды отправила Турция.

В трех городах - Дурресе, Леже и Тиране - после землетрясения закрыли школы.