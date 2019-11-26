Президент Туркменистана приказал сажать меньше пшеницы и больше хлопка

Туркменский диктатор Гурбангулы Бердымухамедов распорядился в следующем году снизить план по сбору пшеницы и увеличить план по сбору хлопка. Об этом сообщает «Фергана» со ссылкой на Госинформагентство Туркменистана.

На двух совещаниях Бердымухамедов признал факт невыполнения планов в добывающей и промышленной сфере. На совещании по развитию АПК президент не стал заявлять о невыполнении планов (хотя независимые источники сомневаются в достоверности официальных отчетов об успехах в этой сфере). «Глава государства подчеркнул, что в текущем году дайхане заготовили свыше 1 миллиона 650 тысяч тонн зерна, а также до настоящего времени — более 1 миллиона 60 тысяч тонн хлопка. Собран богатый урожай и других сельскохозяйственных культур», — сообщает Госинформагентство.

Однако далее Бердымухамедов заявил, что площадь полей под пшеницу со следующего сезона следует сократить с 760 до 690 тысяч гектаров, а план сбора зерна — с 1,6 до 1,4 миллиона тонн. Он объяснил это тем, что население якобы полностью обеспечено мукой и хлебом. По словам президента, освободившиеся от пшеницы поля надо присоединить к хлопковым и, соответственно, увеличить план сбора хлопка примерно с 1 миллиона тонн до 1 миллиона 250 тысяч тонн. «Это предоставит возможность обеспечить текстильные производства, промышленные предприятия по выпуску растительного масла хлопковой продукцией и техническими семенами», — поясняет Госинформагентство.

Между тем как раз этой осенью независимые СМИ не раз сообщали об обострившемся дефиците хлопкового масла в Туркменистане. А текстильная промышленность попала в число отраслей, раскритикованных Бердымухамедовым на совещании по развитию промышленного сектора.

Курс на увеличение посевов пшеницы был провозглашен в Туркменистане при первом президенте Сапармурате Ниязове (правившем до своей смерти в 2006 году). В 1990 году под зерновые было отдано 5% пахотных земель Туркменской ССР, а в 2007 году зерновые сеяли на 48% земель Туркменистана. Это объясняли необходимостью обеспечивать продовольственную независимость страны. При этом независимые наблюдатели отмечают, что добиться больших успехов в сельском хозяйстве в итоге не удалось. Источники регулярно сообщают о дефиците муки и хлеба в Туркменистане, что объясняется неэффективной системой хозяйствования. Земля в стране принадлежит государству, а фермеры считаются ее арендаторами. Они обязаны сажать на полях то, что прикажут чиновники, а затем сдавать урожай государству по фиксированным ценам.

Скорее всего теперь с мукой и пшеницей будет все еще хуже. Зато «Аркадаг» порадуется хлопковым урожаям.