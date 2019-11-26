В Украине суд отказался арестовывать дагестанца по запросу России

Суд в украинском Житомире отказался арестовать дагестанца Руслана Омарова по запросу Следственного комитета России и освободил его. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на адвоката Глеба Норова, который представляет интересы Омарова.

По словам адвоката, судья огласил лишь резолютивную часть постановления, поэтому пока неизвестно, чем мотивировал отказ прокуратуре.

22 ноября Омаров был задержан в Житомире по запросу российского СКР через Интерпол. Его обвиняют в соучастии в уголовном преступлении в одном из городов Центральной России. Его имя появилось в деле через четыре года после отъезда в Украину.

Омаров добивается получения украинского гражданства по факту рождения на территории Украинской Советской Республики до развала СССР. Украинская миграционная служба отказала ему, утверждая, что один из документов, представленных Омаровым, является поддельным.

Между тем Омаров принимал участие в боевых действиях против российских наемников и пророссийских сепаратистов на Донбассе, а также в качестве волонтера помогал вооруженным силам Украины.