Глава ОЗХО настаивает, что в сирийской Думе применялось химическое оружие

В понедельник глава всемирного органа по наблюдению за химическим оружием заявил, что он продолжает поддерживать доклад о химических атаках в Сирии, несмотря на утечку документов, ставящих под сомнение его выводы.

На веб-сайте Wikileaks было опубликовано электронное письмо от члена группы, расследовавшей атаку в городе Дума в апреле 2018 года (она известная как МУФС - миссия ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии), который обвинил орган в сокрытии расхождений.

Россия и ее союзники тут же воспользовались этим электронным письмом и более ранним документом, которые ставят под сомнение вывод Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в марте 2019 года о том, что в Думе использовался хлор.

Напомним, что Великобритания, Франция и США тогда нанесли ракетные удары по трем предполагаемым объектам сирийского режима с химическим оружием.

Первые респонденты рассказали, что в Думе были убиты 40 человек.

«Любое серьезное расследование заключается в том, что отдельные члены расследования высказывают субъективные мнения, но общие выводы должны основываться на объективных фактах», - заявил генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас в своем выступлении на ежегодном собрании организации в Гааге.

"Секретариат всегда учитывал и учитывает всю предоставленную ему информацию и все высказанные мнения. Выводы доклада о Думе вытекают из этого анализа. В то время как до сих пор на различных дискуссионных публичных форумах имеются различные мнения, я хочу повторить, что я настаиваю на беспристрастном и профессиональном характере выводов, к которым пришла МУФС: применение или что-то схожее с применением химического оружия имело место. Доклад об инциденте в Думе был должным образом передан группе по идентификации и расследованию, которая продолжит работу", - добавил Ариас.

По словам Ариаса, подробности инцидента в Думе теперь переданы новой группе ОЗХО, которая уполномочена назвать виновников химических атак в Сирии.

Во время первоначального расследования в Думе ОЗХО имела мандат лишь на то, чтобы сказать, использовалось ли химическое оружие. Однако возможности указать пальцем на преступников у нее не было.

В электронном письме неназванного следователя, которые цитирует Wikileaks, выражается «серьезная обеспокоенность». В письме говорится, что доклад ОЗХО якобы «искажает факты» и содержит «непреднамеренную предвзятость».

Основное внимание уделяется уровням хлора, предположительно обнаруженным на месте, и вопросу о том, были ли бочки, предположительно содержащие химическое вещество, сброшены с воздуха или помещены туда вручную.

Москва и Дамаск, как обычно в таких случаях, утверждают, что инцидент был инсценирован.

ОЗХО уже начала внутреннее расследование утечки документа.