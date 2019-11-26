Норвегия: «мусульманский герой» наносит удар исламофобу, сжигающему Коран

Мусульмане во всем мире восхваляют одного человека как героя после того, как тот собственной рукой попытался остановить зло существа, сжигавшего копию Священного Корана в Норвегии.

Инцидент произошел во время митинга, организованного ультраправой организацией «Остановим исламизацию Норвегии» (SIAN) в южном городе Кристиансанн в минувшие выходные.

Во время антиисламского митинга крайне правые активисты описывали Ислам как «фашистскую» идеологию, а Пророка Мухаммада называли «педофилом». Также они выбросили две копии Корана в мусорное ведро, сообщил Resett.

Но ярость мусульман, собравшихся в Кристиансанне на контрпротест, вспыхнула, когда лидер SIAN Ларс Торсен поджег копию Корана перед толпой.

Некоторым встречным демонстрантам удалось сломать полицейский кордон, охраняющий демонстрацию SIAN - один из них направился в сторону Торсена и нанес удар ногой, прежде чем его усмирила полиция.

Этот человек, которого в соцсетях назвали Ильясом, моментально стал героем для мусульман всего мира. Пакистанский ресурс Dawn позже идентифицировал человека как Кусей Рашида, палестинца, проживающего в Норвегии.

«Дамы и господа, представляем вам «Защитника Корана», - написал один из пользователей Twitter.

«Приветствую тебя, брат», добавил он, используя хештег #RealHeroOfTheMuslimUmmah.

Другой пользователь Twitter написал: «Человек, который перепрыгнул через ограждение и спас Священный Коран от сжигания в ходе антиисламского протеста в Норвегии [завоевал] миллионы сердец».

Инцидент особенно привлек внимание в Пакистане, где министерство иностранных дел, на которое давит общественное мнение страны, вызвало норвежского посла.

«Пакистан вновь осудил эту акцию. Было подчеркнуто, что такие действия наносят ущерб настроениям 1,3 миллиарда мусульман по всему миру, в том числе в Пакистане», - говорится в заявлении министерства, распространенном в субботу. «Кроме того, такие действия не могут быть оправданы во имя свободы выражения».

В заявлении говорится, что послу Пакистана в Осло «поручено передать протест Пакистана и глубокую обеспокоенность норвежским властям».

Турция также осудила «неуважение к нашей священной книге».

«Мы ожидаем, что такие действия будут предотвращены, и те, кто несет ответственность, будут привлечены к ответственности как можно скорее», - говорится в заявлении МИД на прошлой неделе.

Большинство норвежцев в социальных сетях также дистанцировались от SIAN.

«Кристиансанн - это город для всех, и мы систематически работаем над созданием разнообразия. Такие действия являются провокационными и достойными сожаления», - заявил мэр Кристиансанна Харальд Фурре в интервью общенациональной телекомпании Норвегии NRK.

Как сообщается, и Торсен, и Ильяс после драки были задержаны норвежскими властями. Четыре других мусульманских протестующих, все палестинские или сирийские граждане, были также взяты под стражу.

Ранее в этом году крайне правый организатор был приговорен к 30-дневному условному тюремному заключению и оштрафован на 20 000 крон (2180 долл. США) за то, что он распространял листовки SIAN в норвежской столице Осло, в которых мусульмане называли «пресловутыми сексуальными хищниками», сообщает Dawn.

Местный мусульманский союз Кристиансанна заявил, что хочет привлечь Торсена к суду по поводу инцидента.