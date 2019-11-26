Израиль — первая «демократия», изгнавшая сотрудника Human Rights Watch

Израиль может стать первой «демократической» страной, изгнавшей сотрудника международной правозащитной организации Human Rights Watch, заявил в воскресенье ее исполнительный директор Кен Рот.

Вчера Рот и Омар Шакир, гражданин США и сотрудник HRW, дали конференцию в Иерусалиме.

«Несмотря на мою депортацию сегодня, израильскому правительству не удалось заткнуть рот HRW или правозащитному движению», - заявил Шакир.

«Это [дело] связано с эскалацией нападений на правозащитное движение», - заявил Шакир в понедельник, незадолго до того, как он покинул Израиль.

«Должна быть перезагрузка в том, как международное сообщество решает эту проблему ... До тех пор, пока не будет никаких последствий для регулярного нарушения прав человека, пока царит безнаказанность, вы увидите, что на все большее число правозащитников оказывается давление» - сказал он.

По словам Рота, Шакир продолжит «руководить работой» и, скорее всего, возобновит работу из Аммана, столицы соседней Иордании.

«HRW не подчинится шантажу», - сказал Рот на пресс-конференции.

«Так часто случается, что усилия по цензуре только усиливают глобальный интерес к тому, что подвергается цензуре… Это только усилило внимание к проступкам Израиля», - сказал Рот.

Отъезд Шакира в понедельник днем ​​ознаменует собой первую высылку такого рода в соответствии с законом 2017 года, разрешающим депортацию иностранцев, которые поддерживают бойкот Израиля, хотя уже были случаи, когда людям отказывали во въезде в рамках этой меры.

Закон Израиля запрещает въезд тем, кто публично поддерживает бойкот Израиля или его поселений на оккупированном Западном берегу.

По словам HRW, дело против Шакира первоначально было основано на предполагаемых заявлениях в поддержку бойкота, который он сделал до вступления в должность.

HRW заявляет, что Омар Шакир подвергал критике ситуацию с правами человека в Израиле, но никогда не выступал за бойкот, добавляя, что то же самое относится и к Шакиру с момента его вступления в организацию. И сам Шакир и HRW заявляют, что реальной причиной его депортации является не его позиция по бойкоту Израиля, но критика нарушений Израилем прав человека.

Рот добавил, что, изгнав Шакира, Израиль присоединился к «довольно уродливой группе правительств», включая Иран, Египет и Венесуэлу, которые поставили вне закона своих сотрудников HRW.

«Они все думали, что если смогут заставить замолчать посланника, то тогда смогут заставить замолчать Human Rights Watch. Это не сработало. Мы находим способы охватить эти страны, даже если наш исследователь не сможет быть на месте, и мы сделаем то же самое с Израилем», - сказал он.

Несмотря на депортацию Шакира, его просьба о проведении еще одного аппеляционного слушания все еще рассматривается, сообщает израильская газета Haaretz.