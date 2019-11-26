В Катаре стартует Кубок Персидского залива: ОАЭ, КСА и Бахрейн тоже участвуют

Во вторник в столице Катара, Дохе, стартует 24-й чемпионат Персидского залива по футболу. Разумеется, такое спортивное мероприятия в столь конфликтном регионе не могло обойтись без политических скандалов.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн были включены в чемпионат едва ли не в самую последнюю минуту, после того, как они отменили свое решение бойкотировать событие из-за двухлетнего дипломатического спора с принимающей страной.

Пересмотренная жеребьевка прошла после того, как в начале этого месяца три страны приняли новые приглашения от организующей Футбольной федерации Кубка Персидского залива (AGCFF).

Напомним, что три страны, наряду с Египтом, продолжают сухопутную, воздушную и морскую блокаду Катара, начавшуюся после разрыва всех связей в июне 2017 года.

Но Федерация футбола Саудовской Аравии и Футбольная ассоциация ОАЭ скорректировали календари своих местных лиг, чтобы иметь возможность участвовать в региональных соревнованиях восьми стран.

Обе команды высадились в Дохе в понедельник. При этом саудовская команда добралась до Катара напрямую из Эр-Рияда, несмотря на блокаду. А вот команда ОАЭ прилетела все же через Кувейт.

Приветствуя их участие, AGCFF заявила: «[Турнир] подчеркнул свою способность преодолевать вызовы и препятствия в условиях региона».

«Кубок Персидского залива остается постоянным подтверждением того, что наш Персидский залив един», - говорится в заявлении.

Несмотря на запрет на прямые поездки, генеральный секретарь AGCFF Джассим аль-Румайхи заявил журналистам, что «государство Катар примет необходимые меры», чтобы болельщики из всех стран (включая тех, что блокируют Катар) могли также присутствовать на матчах.

Восемь участвующих команд были разделены на две группы. В группе А чемпион Азии Катар сыграет против Йемена, Ирака и ОАЭ.

Действующий чемпион сборная Омана находится в группе B, где к ней в групповых этапах присоединятся Саудовская Аравия, и 10-кратные победители Кувейт и Бахрейн.

В открывающем матче во вторник в 19:30 по местному времени Катар сойдется с трехкратным чемпионом, командой Ирака, на Международном стадионе «Халифа».

Позже во вторник финалист 2017 года встретится с Йеменом на стадионе имени Абдуллаха ибн Халифы.

Это четвертый раз, когда Катар - трехкратный обладатель кубка - проводит региональное такое мероприятие.

Предыдущий Кубок арабских стран Персидского залива два года назад также первоначально планировалось провести в Дохе, но после блокады его перенесли в Кувейт.

Эксперты видят хороший знак в решении трех стран отменить бойкот чемпионата. Может быть это и не станет началом потепления отношений, но по крайней мере, это свидетельствует о том, что страны-участники не воспринимают конфликт как игру с нулевой суммой. И на самом деле их понять можно. И Абу Даби и Эр-Рияд тоже стремятся проводить крупные международные спортивные мероприятия у себя, и разумеется, никто не хочет, чтобы в будущем организационные комитеты этих мероприятий точно также бойкотировали спортивные события в КСА и ОАЭ. А уж поводы для бойкота найдутся, в этом можно не сомневаться.