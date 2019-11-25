В Таджикистане построят свое «Гуантанамо»

В Таджикистане планируют построить тюрьму камерного типа для осужденных за преступления террористического характера. Об этом сообщил начальник Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Минюста республики Мансурджон Умаров 20 ноября в Душанбе на конференции, посвященной развитию пенитенциарной системы страны.

«Воспитывать таких заключенных легче в отдельности, потому что они являются основным источником пропаганды экстремистских идей», — цитирует Умарова Радио «Озоди».

По словам Умарова, тюрьма камерного типа позволит лучше контролировать эту категорию заключенных и предотвратить попытки бунтов и побегов. Силовик считает, что помещение осужденных за терроризм и экстремизм в отдельное учреждение также важно для обеспечения безопасности других заключенных.

«Строительство такой тюрьмы позволит предотвратить убийства и распространение экстремистских идей среди заключенных», — сказал он.

Идея строительства отдельной тюрьмы для осужденных за терроризм не возникла случайно. На самом деле она прозвучала сразу же после двух мятежей, произошедших в таджикских колониях за последний год. Официальный Душанбе обвиняет нескольких заключенных — сторонников ИГИЛ* и других террористических группировок — в бунтах в колониях в Худжанде 8 ноября 2018 года и Вахдате 19 мая текущего года.

Интересное, что в некоторых странах, где ранее существовали отдельные тюрьмы для заключенных, отбывающих наказание за преступления террористического и экстремистского характера, решили отказаться от практики такого разделения и ликвидировать эти заведения. Так, в августе этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановил закрыть тюрьму «Жаслык», которая была известна пытками и издевательствами над заключенными. В нее помещали в основном осужденных за причастность к запрещенным организациям.

* - запрещены в РФ