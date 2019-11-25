ХАМАС и ФАТХ добиваются поддержки Турции

После того, как президент Палестины Махмуд Аббас призвал к проведению всеобщих выборов во время своего выступления в Организации Объединенных Наций 26 сентября, палестинские группировки во главе с ФАТХ и ХАМАС начали разрабатывать планы на этот счет как дома, так и за рубежом.

11 ноября ХАМАС объявил, что глава его политического бюро Исмаил Хания позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы проинформировать его о ходе предстоящих выборов. Хания подчеркнул позицию ХАМАС по преодолению препятствий на выборах и призвал провести их на Западном берегу, в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме. Эрдоган выразил удовлетворение позицией Палестины в отношении выборов.

Днем ранее Эрдоган встретился в Анкаре с делегацией ХАМАС во главе с бывшим главой политического бюро движения Халедом Мешалем, главой ХАМАС в палестинской диаспоре Махером Салахом и главой департамента международных отношений движения Мусой Абу Марзуком. Они обсудили развитие палестинского дела и выразили признательность Эрдогану за его пропалестинскую позицию.

В тот же день Аббас позвонил Эрдогану, чтобы рассмотреть ход событий в Палестине. Аббас высоко оценил позицию Турции в поддержку палестинского дела, подчеркнув важность проведения выборов в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу и в Газе. Эрдоган также подчеркнул важность проведения этих выборов, пообещав приложить усилия для обеспечения их успеха.

Эти события свидетельствуют о четкой ориентации палестинцев, как со стороны ФАТХ, так и ХАМАС, на Турцию, а не на арабские и другие исламские страны. Похоже, что Анкара ищет способ, как сделать эти выборы успешными.

ХАМАС и ФАТХ теперь должны будут решить, является ли Турция приемлемым посредником в любой потенциальной будущей избирательной проблеме. Но это может быть возможным за счет роли Египта.

Влияние Турции на палестинской арене растет с тех пор, как в 2002 году в Анкаре к власти пришла Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана, что повысило уровень отношений как с Палестинской администрацией (ПА), так и с ХАМАС. Турция не только добивается успеха избирательного процесса, который готовится на данном этапе, но и турецкое влияние среди палестинцев приобрело многочисленные политические, экономические и культурные аспекты.

Муин Наим, палестинский исследователь Турции, который живет в Стамбуле, говорит: «Турция не взяла на себя обязательства перед ХАМАС и ФАТХ в отношении выборов, но у нее есть уникальная позиция в отношении обеих сторон, которой может не быть у других стран. У нее есть прочные связи с ХАМАС и она может легко общаться с ним. ХАМАС рассматривает Турцию как честную сторону, у которой нет амбиций в палестинском вопросе. Между тем, ФАТХ считает, что Турция не ставит никаких условий в их отношениях и предоставляет отличные политические и дипломатические услуги в ООН и на международных форумах. Более того, враждебность Турции к врагу Аббаса Мухаммаду Дахляну привлекает ФАТХ и заставляет его искать более прочные связи с ней за счет ХАМАС».

13 ноября МИД Турции решительно осудил израильские нападения на сектор Газа, в результате которых погибли более 30 палестинцев. Министерство призвало Тель-Авив прекратить эту агрессию, начавшуюся после убийства 12 ноября военного лидера группировки «Исламский джихад» Бахаа Абу аль-Атта в Газе.

Как сообщает издание Al-Monitor со ссылкой на источники в ХАМАС, 13 ноября делегация из Газы отправилась в Анкару и посетила штаб-квартиру ПСР, министерства здравоохранения и труда, а также Великое национальное собрание Турции. Делегация, возглавляемая официальным представителем ХАМАС в Турции Джихадом Ягмуром, встретилась с заместителем президента по иностранным делам Джавдатом Йылмазом и проинформировала его о развитии агрессии в Газе и ее последствиях. Делегация также встретилась с членом парламента от правящей партии Османом Нури Гулакаром.

Махмуд Мардави, член национального бюро по связям с общественностью ХАМАС, заявил в интервью Al-Monitor: «Турция является ключевой страной на Ближнем Востоке, имеющей прочные отношения с палестинцами, а именно с ФАТХ и ХАМАС. Оба движения приветствуют роль Анкары, но лишь пока она не мешает роли Каира. Она (Турция) скорее дополняет (роль Египта), а не противоречит ей. Турция имеет право играть эту роль, и ХАМАС готов получить все, что может предложить Анкара, поскольку последняя прилагает большие усилия для преодоления препятствий и облегчения хода выборов».

Вмешательство Турции может помочь Египту преодолеть трудности, которые мешают ему решить несколько палестинских проблем, включая примирение с ФАТХ и перемирие с Израилем.

Абдуллах Абдуллах, член Революционного совета ФАТХ и председатель Политического комитета Палестинского законодательного совета, говорит: «Президент Аббас связался с Эрдоганом, чтобы попросить его оказать давление на ХАМАС с целью содействия проведению выборов. Этот призыв совпал с визитом Эрдогана в Вашингтон, где он 13 ноября встретился с Трампом. Аббас хотел, чтобы турки узнали от американцев об одобрении Израилем проведения выборов в Иерусалиме».

Абдуллах добавил: «Мы надеемся, что Турция будет сотрудничать с Египтом бок о бок в поисках решений палестинского кризиса. Турция набирает вес в регионе и оказывает большое влияние на ХАМАС. Мы надеемся, что ей удастся вывести движение из иранского альянса».

Махмуд аль-Рантиси, сотрудник Фонда политических, экономических и социальных исследований SETA в Стамбуле, близкий к ПСР, сказал Al-Monitor: «Турция, ФАТХ и ХАМАС - все против «сделки века». Турция также стремится держаться на одинаковом расстоянии от ФАТХ и ХАМАС, поскольку оба движения видят в ней влиятельную страну и приемлемого посредника. Турция может подтолкнуть обе стороны к завершению выборов в координации с Европейским союзом и Соединенными Штатами. Тем временем палестинцы хотят использовать более-менее хорошие отношения Эрдогана с Трампом, чтобы заставить Израиль разрешить проведение выборов в Иерусалиме».

И ФАТХ, и ХАМАС считают, что Турция способна сыграть свою роль на палестинской арене. Анкара рассматривает выборы как рычаг для преодоления палестинского раскола, объединения различных точек зрения и обновления палестинской политической системы.

Между тем ни одно из палестинских движений не считает роль Турции заменой роли Египта, поскольку его роль банально продиктована географической близостью к сектору Газа. Кроме того отсутствие анти-израильской кампании в духе Эрдогана делает возможным для Египта быть приемлемым посредником в глазах израильтян, а это порою важнейшее качество, в котором нуждаются палестинцы.

Но как бы то ни было, и ХАМАС и ФАТХ осознают, насколько важна роль Турции, и осознают ее вклад в дело Палестины.