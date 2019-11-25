Иракские протесты: количество убитых демонстрантов растет

В результате столкновений с иракскими силовиками шесть человек были убиты и десятки ранены в южных городах Ирака, Басре и Насирии. Об этом сообщает иракский совет по правам человека.

Между тем в Багдаде продолжились уличные бои между силовиками и протестующими, поскольку демонстранты, требующие базовых услуг, возможностей трудоустройства и прекращения коррупции, собрались на площади Тахрир в воскресенье.

«В ходе ожесточенных столкновений с силами безопасности в Умм-Касре, к югу от Басры, были убиты трое протестующих. Еще 78 человек получили ранения. Между тем, в Насирии погибли трое протестующих и 71 человек был ранен», - говорится в заявлении совета.

«Мы призываем правительство действовать незамедлительно, чтобы положить конец чрезмерному использованию насилия в отношении протестующих».

По меньшей мере 330 человек были убиты с начала массовых беспорядков в Багдаде и на юге Ирака в начале октября, что стало крупнейшей демонстрацией за последние десятилетия.

Всего число погибших в Багдаде, Насирии и Басре за последние 24 часа достигло 12 человек. Некоторые погибли из-за того, что силовики применяли боевые патроны и слезоточивый газ против демонстрантов.

Халед аль-Маханна, пресс-секретарь министерства внутренних дел, заявил, что в субботу вечером только в Багдаде за последние 24 часа были убиты три протестующих. Более 100 человек получили ранения, в том числе 30 сотрудников сил безопасности в столкновениях с демонстрантами на мосту Ахрара.

После нескольких недель закрытых переездов иракские силы безопасности вновь открыли въезд в порт Умм-Каср возле Басры в пятницу после того, как протестующие заблокировали его с понедельника.

Умм-Каср, через который проходят грузы зерна, масла и сахара, кормящие страну, которая в значительной степени зависит от импортируемых продуктов питания, ранее дважды блокировался в октябре и ноябре с кратким возобновлением операций с 7 по 9 ноября. По официальным оценкам, потери в течение первой недели закрытия рынка составили 6 млрд. долларов.