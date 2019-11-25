Deutsche Bank вложил 121 миллион долларов в стамбульское метро

Муниципалитет Стамбула получил от Deutsche Bank финансирование в размере 110 миллионов евро (121 миллион долларов) на проект подземного транспорта.

Кредит на проект в азиатской части мегаполиса был подтвержден на пресс-конференции с участием представителей оппозиционной Республиканской народной партии (РНП).

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу не разъяснил деталей проекта, но зато пожаловался на финансовые проблемы муниципалитета, который, по его словам, обременен долгами, возникшими за то время, когда у власти в Стамбуле была правящая Партии справедливости и развития (ПСР).

По словам Имамоглу, ему досталась администрация в плохом состоянии и долг в 28 миллиардов лир (4,9 млрд. долларов).

Деятельность Имамоглу в настоящее время проходит под знаком борьбы с излишеством и расточительностью. В частности он прекратил перечисление огромных сумм для благотворительных фондов, которые ранее пользовались поддержкой ПСР. Отчет, составленный муниципалитетом Стамбула в январе, показал, что 848 миллионов лир (145,6 миллиона долларов США) были переведены фондам лишь за последние два года, когда у власти была ПСР.

Обращение к германскому банку за кредитом Имамоглу объяснил тем, что государственные банки Турции закрыты для них. В общем, как и во времена поздних османов инфраструктуру Турции будут строить на западные деньги. Лишь бы не дошло до новой комиссию по долгу.