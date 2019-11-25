Российская авиация убила 3 мирных жителя в сирийском Идлибе

По меньшей мере три мирных жителя были убиты российскими авиаударами в т. н. «зоне деэскалации» в Идлибе на северо-западе Сирии, сообщило местное агентство гражданской обороны в воскресенье.

Воздушные удары обрушились на районы Марратиннуман, Маарат аль-Наасан, Тавиль аль-Халиб и Аль-Дар аль-Кабира в провинции Идлиб.

По словам «Белых Касок», в результате авиаударов в районе Маарат ан-Наасан было убито не менее трех мирных жителей.

Число погибших в результате нападений на жилые районы в зоне деэскалации Идлиба за последний месяц достигло 75, включая 13 детей, сообщили в «Белых касках».

Кроме того, нападения на местах также осуществлялись про-иранскими террористическими группами, поддерживающими режим Башара Асада, в деревнях Идлиба - Кафр-Набл, Кафар-Рома, Хас, Бсакла, Дейр-Сунбул и Хазарин.

В регионе продолжаются поисково-спасательные работы групп гражданской обороны.

Напомним, что Турция и Россия договорились в сентябре 2018 года превратить Идлиб в зону деэскалации, где всякие акты агрессии должны быть прямо запрещены.

Однако сирийский режим и его союзники последовательно нарушали условия прекращения огня, совершая частые атаки внутри зоны.

В зоне деэскалации в настоящее время проживает около четырех миллионов мирных жителей, в том числе сотни тысяч беженцев со всей измученной войной страны.