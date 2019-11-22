В Карачаево-Черкесии не затихают лесные пожары

В Карачаево-Черкесии продолжают возникать новые очаги лесных пожаров, сообщает ИА REGNUM.

Агентство сообщает, что на этот раз снова пострадал Карачаевский район. Здесь загорелся лес в Худесском участковом лесничестве. Информация о пожаре поступила в оперативную дежурную смену около накануне, сообщили в республиканском управлении МЧС.

Сначала площадь пожара составляла 0,8 гектара. К его тушению были привлечены четыре человека. Позже число спасателей увеличили до 33 человек. Однако до наступления ночи справиться с огнем не получилось.

Вчера утром, 21 ноября, работы в Худесском лесничестве были возобновлены. В них уже был занят 41 человек. В МЧС заявили, что угрозы жителям ближайшего селения Карт-Джурт нет, так как имеется естественная преграда - небольшая река.

Напомним, что в Карачаево-Черкесии сложилась сложная обстановка в ряде районов из-за лесных пожаров. С 11 ноября ими было охвачено несколько лесничеств. В республике введен особый режим противопожарной безопасности.