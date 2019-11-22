Мальдивы могут отозвать признание Косова

В понедельник на заседании парламента Мальдивских островов депутаты выступили с требованием начать расследование обстоятельств признания независимости Косова. Подозревают, что в принятии этого решения могли быть замешаны коррупционные мотивы.

Мальдивы признали независимость Косово в феврале 2009 года. Существует подозрение, что бывший министр иностранных дел островного государства Ахмед Шахид получил взятку в размере 2 миллионов долларов США за принятие этого решения.

Полицейское расследование по подозрению во взяточничестве уже проводилось в 2009 году, но доказательств противоправных действий обнаружено не было. После того, как несколько дней назад министр иностранных дел Косово Беджет Пацолли рассказал о деньгах, которые тратятся на увеличение количества стран, признавших Косова, мальдивские политики решили вернуться к вопросу возможной коррупции при принятии соответствующего решения.

Сейчас депутаты утверждают, что расследование 10-летней давности было неполным. Инициаторы обращения призвали провести новое расследование, пересмотреть признание Мальдивами независимости Косово и обеспечить принятие правительством решений в «соответствии с международными стандартами».

Местные СМИ поддерживают эту идею и констатируют, что ближайшие соседи Мальдив - Шри-Ланка и Индия - не признали независимость Косово, как и давний экономический партнер островного государства, Китай.

В косовском МИД отказались комментировать ситуацию, отметив, что речь идет о внутриполитических событиях в другом государстве.

Если Мальдивы все же отзовут признание Косова, они станут уже 17-й страной, которая поступила таким образом. Последней была африканская Гана, которая отозвала признание Косова 11 ноября этого года. Безусловно, все эти страны вряд ли можно назвать хоть сколь-либо важными на международной арене. Тем не менее, даже Лесото и Гренада имеют голоса в ООН, да и сама тенденция выглядит весьма печально для Косова — страны третьего мира один за другим падают перед дипломатическими уловками Белграда, у которого как правило есть обширный опыт общения с ними еще со времен Югославии. Однако, особенно печально, когда независимость Косова отзывают страны мусульманские, вроде Мальдив.