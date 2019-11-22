Нидерланды прекратили финансовую помощь Палестине

Правительство Нидерландов прекратило отправлять около 1,5 млн. долларов в год Палестинской администрации (ПА) из-за выплат семьям погибших, раненых или заключенных в израильские тюрьмы.

Решение было принято после того, как в парламенте в среду был принят законопроект, который годами лоббировали произраильские группы, требующие от правительства, чтобы оно прекратило оказание экономической помощи ПА.

Финансовая помощь правительства Нидерландов шла на зарплату сотрудникам палестинского министерства юстиции.

Израиль обвиняет палестинское правительство в «поддержке террористов», поскольку оно оказывает финансовую помощь семьям тех, кто находится в тюрьме или убит Израилем.

«Хотя переговоры с Палестинской администрацией были конструктивными по этому поводу, они не привели к желаемому результату, и поэтому Нидерланды больше не будут вносить вклад в заработную плату в секторе правосудия», - говорится в заявлении правительства Нидерландов.

Полтора миллиона долларов представляют собой только прямое финансирование ПА. Нидерланды по-прежнему выделяют миллионы долларов - по европейским каналам - на помощь в целях развития палестинской экономики и беженцам.

Посол Раван Сулейман, глава миссии Палестины в Нидерландах, заявила, что решение голландского правительства было «неудачным», и призвал его «пересмотреть свое решение».

«Я хочу подчеркнуть, что правительство Нидерландов перенаправило эти средства в другие сферы палестинской экономики через НПО и каналы европейского механизма», - сказала она.

Сулейман заявила, что палестинское правительство продолжит сотрудничество с Нидерландами по палестинским вопросам.

Правительство Нидерландов внесет 13 миллионов долларов в бюджет 2020 года для БАПОР, агентства ООН, которому поручено помогать палестинским беженцам.

ПА выплачивает около 15 миллионов долларов в месяц семьям на оккупированных территориях. Израиль вычитает такую ​​же сумму из палестинских налогов, взимаемых Израилем с товаров, которые палестинцы импортируют через израильские порты.

Палестинские чиновники называют израильские удержания "пиратством" их собственных средств, выплачиваемых палестинскими налогоплательщиками.

Каддура Фарес, глава Палестинской ассоциации заключенных в Рамаллахе, сказал, что выплаты ПА являются жизненно важной финансовой поддержкой для семей.

«С палестинской точки зрения выплаты предназначены для оказания помощи семьям палестинцев, которые находятся в тюрьме Израиля по различным политическим обвинениям», - сказал Фарес.

По словам Фареса, в настоящее время в израильских тюрьмах содержится около 5000 палестинцев, в основном из-за их сопротивления израильской оккупации.

Палестинское правительство поддерживает более 35 000 семей палестинцев, которые были убиты, ранены или заключены в тюрьму Израилем.

Палестинские официальные лица заявили, что такая финансовая поддержка гораздо старше самой ПА, поскольку еще Организация освобождения Палестины (ООП) поддерживала членов семей с 1970-х годов, если они были арестованы, ранены или убиты израильскими силами.

«Как и любое правительство в мире, это наш моральный и юридический долг перед нашими гражданами, который важен для нас, чтобы сохранить социальную структуру нашего общества», - сказал Фарес.

Комментируя действия Нидерландов, Фарес сказал: «Израиль никогда не прекращает попыток опорочить законное право палестинцев противостоять его незаконной оккупации и его расистской политике против нас».