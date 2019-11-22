Малайзия освободила ученого, который якобы создавал химическое оружие для Бин Ладена

Малазийский ученый химик, который, как сообщается, пытался разработать химическое оружие для Усамы бен Ладена, был освобожден властями в среду после того, как он отбыл свой последний тюремный срок.

Язид Суфаат, которого в 2017 году посадили в тюрьму за вербовку в «Аль-Каиду»*, был освобожден по решению Малайзийского совета по предупреждению терроризма.

«Язид Суфаат был освобожден сегодня утром из тюрьмы Симпанг Ренггам в Джохоре и отправлен обратно в свой дом в Куала-Лумпуре», - заявил в среду глава подразделения по борьбе с терроризмом специального отделения полиции Малайзии Аюб Хан Мидин Пичай.

Аюб Хан добавил, что Суфаату придется постоянно носить электронное устройство слежения.

«Ему разрешено находиться только рядом с его домом в Ампанге, и он должен находиться внутри своего дома с 8 вечера до 6 утра каждый день», - сказал Аюб Хан.

55-летний Язид отбыл целый ряд тюремных сроков за участие в «Аль-Каиде», а в последнее время и в группе ИГИЛ*.

Бывший капитан армии был впервые заключен в тюрьму в 2002 году за попытку разработать химическое оружие для убитого лидера «Аль-Каиды» в Кандагаре, Афганистан.

Он также принимал высокопоставленных лидеров «Аль-Каиды» в своем доме в столице Малайзии, Куала-Лумпуре. Сообщается, что якобы на одной из встреч обсуждались планы нападения 11 сентября на башни-близнецы в Нью-Йорке, в результате чего Язид стал единственным гражданином Малайзии, имеющим связи с терактами 11 сентября.

Язид, который провел почти два десятилетия в тюрьме, был описан Аюбом как «самый вызывающий боевик», которого Малайзия пыталась дерадикализировать до сих пор.

Однако, согласно источникам разведки, на которые ссылается сингапурская газета Straits Times, в настоящее время Язид, похоже, "раскаялся" за свою террористическую деятельность.

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