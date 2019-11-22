Тунис - первая арабская страна, в которой будут преподавать половое просвещение

Тунис станет первой страной в арабском мире, которая введет половое воспитание в школах, заявил исполнительный директор Тунисской ассоциации репродуктивного здоровья.

Выступая для местного новостного издания Sabah Al-Nas, Арзак Ханидж сказала, что половое воспитание будет введено в Тунисе в декабре для учащихся в возрасте от пяти лет.

«Для детей очень важно познакомиться с сексуальным воспитанием, чтобы они знали себя и окружающих», - сказала она.

Она рассказала, что ее организация в партнерстве с Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения и Арабским институтом по правам человека начала эту инициативу под эгидой министерства образования Туниса.

Половое воспитание будет включено в различные части учебной программы, а не будет сосредоточено в одном предмете, полностью посвященном дисциплине.

«Мы будем выполнять план с учетом возраста детей - на протяжении всего времени мы делаем упор на согласие и безопасность», - сказала Ханидж.

Она добавила, что учебная программа будет специально упрощена для детей младшего возраста, с акцентом на информирование, чтобы защитить их от домогательств.

Уроки будут соответствовать возрасту и будут культурно и религиозно чувствительными, добавила она.