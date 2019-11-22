Президент Израиля дал 21 день парламенту, что тот нашел подходящего кандидата в премьер-министры

В четверг президент Израиля Реувен Ривлин должен был поручить парламенту сформировать правительство, чтобы избежать новых выборов, после того как Биньямин Нетаньяху и соперник Бенни Ганц не смогли сформировать коалицию.



Ожидается, что Ривлин встретится со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и передаст ему мандат на поиск нового главы кабинета.



Напомним, что политическая система страны находится в застое с конца 2018 года, и два цикла выборов дали неубедительные результаты.



И центристу Ганцу и правому Нетаньяху давали по четыре недели, чтобы сформировать коалицию Ривлин..



Лидер «Ликуда» Нетаньяху попытался и потерпел неудачу первым, а Ганц признал свое поражение уже в среду вечером.



Теперь Ривлин даст кнессету или парламенту страны, состоящему из 120 человек, 21 день, чтобы найти кандидата, который сможет получить большинство в глубоко разделенном законодательном органе.



Это первый раз в истории страны, когда президент был вынужден пойти на такой шаг.



Несмотря на неудачу в предыдущих попытках, и Нетаньяху, и Ганц все еще могут быть номинированы.



Если кандидат получит поддержку не менее 61 депутата, у него будет еще две недели для формирования правительства.



Но если ни один из кандидатов не сможет получить необходимую поддержку к 11 декабря, в Израиле в начале 2020 года пройдут уже третьи выборы за год.



Пока что исполняющим обязанности премьера остается Нетаньяху, которого, кстати, обвиняют в коррупции. Генеральный прокурор страны может объявить о своем решении по делам Нетаньяху в ближайшие недели.



Что дальше? А дальше начнутся снова недели безумных закулисных переговоров, где наиболее вероятными кандидатами по-прежнему остаются Бенни Ганц и Нетаньяху.



И тот и другой обсуждали вопрос формирования правительства единства вместе с партией б