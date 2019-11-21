В Махачкале силовики попытались разогнать пикет отца Гасангусеновых

В дагестанской столице отец убитых братьев Гасангусеновых сегодня снова вышел на акцию с требованием наказать экс-начальника Шамильского РОВД Ибрагима Алиева. Однако в этот раз полицейские пытались прервать его акцию, сообщают «Кавказ.Релии».

"Сегодня, несмотря на плохую погоду, пикет поддержали около 70 человек. Во время акции полковник полиции пришёл и начал говорить, что акция незаконная и чтобы мы разошлись. Я объяснил, что мы законно тут стоим, но полицейский все равно вёл себя агрессивно, пытался спровоцировать конфликт", - рассказал представитель Гасангусеновых Джамбулат Гасанов.

По его словам, в тот момент, когда полковник полиции пытался спровоцировать конфликт, ему позвонили и сообщили, что их встреча с исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по Дагестану перенесена.

"Мне по телефону сообщили, что встреча с Олегом Потаниным перенесена на завтра. Муртазали поблагодарил всех, и люди уже начали расходиться, конфликта с полицией не случилось. Но полицейская машина поехала за двумя молодыми людьми, которые поддержали акцию. Они дождались, пока ребята отойдут чуть дальше от толпы, и забрали их. Мы сейчас едем за ними в Советский РОВД", - рассказал Гасанов.