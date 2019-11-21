Лидер Huda-Par: "мы против РПК, но СНА еще хуже"

Курдский новостной сайт Rudaw взял интересное, хоть и не очень длинное, интервью у лидера турецко-курдской исламистской партии Huda-Par Зекерии Япыджиоглу.

Для тех наших читателей, кто не знаком с контекстом, мы напомним - Huda-Par это легальная турецкая политическая партия, которая была создана бывшей участниками вооруженной курдской исламисткой группировки «Хизбулла» (не путать с ливанской шиитской организацией). Эта «Хизбулла» была горячей противницей леворадикальной РПК, с которой она вел длительную войну. Отсюда соответственное отношение и к «Хизбулле» и к Huda-Par у сторонников РПК, которые обвиняют курдских исламистов в том, что они работают на турецкие спецслужбы. Как бы то ни было, именно турецкие спецслужбы разгромили вооруженную организацию. Нынешняя Huda-Par работает над конституционные признанием курдов и их языка в Турции, а также над децентрализацией государственной власти.

Так о чем же сказал Япыджиоглу в своем интервью? Во-первых, он жестко раскритиковал PYD-YPG за то что они по сути оставили курдское дело. С его точки зрения, они не являются больше курдскими партиями, и даже отказались от имени Рожавы или Сирийской Курдистана. Вместо этого, они называют подконтрольный им регион северной и восточной Сирией. Сама PYD не считается себя больше курдской партией.

Кроме того, Япыджиоглу резко раскритиковал авторитарность PYD, которая в одностороннем порядке захватила власть, и заблокировала все пути другим курдским партиям. Он также отметил сотрудничество сирийских оджаланистов с режимом Башара Асада и добавил, что это сотрудничество не отвечает интересах курдского народа. В конце интервью Япыджиоглу призвал к единству курдского народа.

Однако еще большей критике Япыджиоглу подверг про-турецкие силы Сирийской национальной армии (СНА). По его мнению это анти-курдские силы, которые даже хуже, чем YPG. По его словам, многие курды, с которыми он встречался, были бы счастливы избавиться от тирании PYD, но они боятся, что будет как в Африне — где много жестокости и несправедливости произошло по вине СНА.

Япыджиоглу говорит, что операция «Источник мира» не направлена против курдов, но направлена против РПК. Но он также достаточно прямо говорит, что в Африне была совершена серьезная ошибка, которая может повториться теперь уже в других освобожденных от РПК районах — когда оккупацию отдадут недисциплинированным отрядам и полевым командирам СНА.

Мнение Зекерии Япыджиоглу является хорошим барометром настроений в курдской среде. Все таки, его партию принято считать про-эрдогановской, ибо по целому ряду вопросов она традиционно поддерживает Реджепа Эрдогана. При этом в самой Турции они играют роль курдов здорового человека. На прошлой неделе лидеры партии встречались с Масруром Барзани в Эрбиле, и такие встречи несомненно призваны не упустить курдское общественное мнение целиком в лапы РПК. Именно поэтому, его открытое определение Африна как «ошибки» и несогласие со ставкой на отряды СНА говорит нам очень много.