"Русскоязычные" против родных языков

Как сообщают Идель.Реалии, "защитники русскоязычных" из федеральных и околофедеральных структур на состоявшемся в Министерстве образования совещании подняли вопрос об отмене обязательного изучения родных языков в школах республик РФ.

Напомним, что ранее те же самые деятели уже добились исключения из республиканских образовательных программ обязательного предмета второго государственного языка в соответствующих республиках: татарского, чувашского, якутского и т.д. Тогда они упирали на то, что эти предметы заставляют учить русских детей, для которых эти языки не являются родными. Чтобы избежать этого был введен новый предмет - "родной язык", право выбора которого было предоставлено самому школьнику и его родителям. Соответственно, на основании этого выбора русские дети как свой родной язык могли учить русский, татарские - татарский и т.д.

Однако защитников прав "русскоязычных" не устраивает и это. И теперь они настаивают на отмене обязательного изучения татарского, чувашского и других языков титульных наций республик РФ даже теми детьми, для которых он является родным.

Но как это обосновать? Что, русские дети будут изучать свой родной русский язык, а татарские не изучать свой родной татарский? Нет, теперь эти деятели предлагают отменить обучение как родному языку и русскому, и изучать русский язык только как государственный.

Вот так "защитники русского языка" его и рассматривают - как инструмент превращения в родства не помнящих иванов всех коренных народов, попавших под каток "русского мира". Кстати, включая и русский народ, который обычно представляют деятели, для которых русский, судя по всему, не является родным языком.