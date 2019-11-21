Израильтяне арестовали палестинского губернатора Иерусалима

Израильская полиция задержала в четверг палестинского губернатора Иерусалима Аднана Гайта.

Задержание произошло после того, как полиция совершила налет на дом Гайта в районе Сильвана в Иерусалиме, рассказали очевидцы агентству Anadolu (AA).

Аднан Гайт, «титулярный» губернатор Иерусалима (реально же Иерусалимом управляет израильская администрация) уже несколько раз задерживался израильскими силовиками в последние месяцы.

Причина задержания остается неясной, и израильской полиции еще предстоит сделать официальное заявление.

Напомним, что Иерусалим остается в центре многолетнего конфликта на Ближнем Востоке, и палестинцы надеются, что восточный Иерусалим, оккупированный Израилем с 1967 года, однажды станет столицей палестинского государства.

Международное право продолжает рассматривать восточный Иерусалим, как и весь Западный берег, в качестве "оккупированных территорий", и считает строительство еврейских поселений там незаконными.