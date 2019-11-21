Сирия: 22 мирных жителя погибли в результате бомбардировок силами режима

В результате нападений сил сирийского диктатора Башара Асада, а также авиаударов и ракетных ударов союзных российских и иранских сил, в среду в Идлибе погибло, по меньшей мере, 21 гражданское лицо, в том числе 10 детей.

Сирийская обсерватория по правам человека (СОПЧ) заявила, что ракета класса "земля-земля", выпущенная режимом, поразила лагерь для перемещенных лиц около деревни Ках вблизи границы с Турцией. Погибли 15 мирных жителей, в том числе шесть детей, еще ранены около 40 человек.

Ракета упала прямо возле родильного дома в лагере.

Сообщалось, что среди убитых были вынужденные переселенцы, а некоторые раненые были доставлены в турецкие больницы через границу в Хатай.

Тем временем кадры из палаток, охваченных пламенем, распространились в социальных сетях, как и изображения десятков раненых детей, которых лечили в больнице.

СОПЧ также заявила, что российские военные самолеты бомбили город Маарет-ан-Нуман на юге провинции, и в итоге "шесть мирных жителей были убиты, среди них четверо детей".

В ходе рейда было ранено несколько человек, некоторые находятся "в критическом состоянии", и число жертв там может возрасти, сообщил глава СОПЧ Рами Абдель Рахман.

Бомбардировка родильного дом деревни Ках стала уже 65-м нападением на 47 медицинских учреждений на северо-западе Сирии с конца апреля 2019 года.