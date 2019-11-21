Организаторы ралли "Дакар" представили маршрут по Саудовской Аравии

Организаторы Ралли «Дакар» обнародовали маршрут для гонки 2020 года в Саудовской Аравии. Это будет первый раз, когда ралли в ближневосточном регионе.

Гонка протяженностью 9 000 км будет проходить в течение двух недель в январе. Участников ралли ждут 250-метровые песчаные дюны и скалистые плато в Саудовской Аравии, а тем временем правозащитные организации называют мероприятие пропагандистским ходом Эр-Рияда.

42-е ралли «Даккар» (Париж-Дакар) уже не имеет отношения ни к Парижу ни к Дакару. Оно начинается 5 января в прибрежном городе Джидда и проходит через район Недж с остановкой в ​​столице страны Эр-Рияде 11 января.

Затем участники направятся на юг к границе с Йеменом, а затем к пустынному району королевства на востоке.

На последнем этапе ралли 17 января они подойдут к финишной черте в Киддии, недалеко от Эр-Рияда.

В былые времена соперники традиционно начинали гонку в Париже, прежде чем отправиться в опасное - иногда фатальное - путешествие на 10 000 километров через Европу и Северную Африку в Даккар, столицу Сенегала.

Этот маршрут был приостановлен в 2008 году из-за ситуации с безопасностью в Мавритании и других частях региона Сахеля, с тех пор ралли проходило в Южной Америке и Центральной Европе.

Нынешний победитель ралли Дакар Эдуард Николаев заявил, что гонка в КСА станет новым испытанием для участников.

«Местность возможно похожа на африканский Дакар», - сказал Николаев, сообщает сайт Red Bull.

«Не столько количество высоких дюн, как в Перу, но много каменистой местности, как в Марокко. Мы подготовлены к трудному маршруту».

Однако для Саудовской Аравии эта гонка в первую очередь является очередной попыткой превратить себя в региональный спортивный центр, что укладывается в попытки Мухаммада бин Салмана переделать королевство в современную, молодую и предприимчивую страну.